Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!

Son dakika... HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında iddianame tamamlandı. Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!

İDDİANAME TAMAMLANDI

PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame tamamlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Semra Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Güzel'in, 'PKK'nın amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının' belirtildiği iddianamede, bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğu, iradesini örgüt iradesine terk ettiğinin vurgulandığı belirtildi.

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