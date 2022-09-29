Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
İDDİANAME TAMAMLANDI
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame tamamlandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede, Semra Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Güzel'in, 'PKK'nın amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının' belirtildiği iddianamede, bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğu, iradesini örgüt iradesine terk ettiğinin vurgulandığı belirtildi.