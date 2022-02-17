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  3. Son dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılıyor!

Son dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılıyor!

Son dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çoğunluğuyla karar verildi. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.

Son dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılıyor!

Son dakika! PKK'lı sözlüsüyle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel' için, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda 'terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak. Konuya ilişkin yeni detaylar, TBMM Genel Kurulu'nun alacağı son karar ile belli olacak.

Son dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılıyor!

NE OLMUŞTU?

Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığından TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti. 

Son dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılıyor!

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan fezleke daha sonra TBMM'ye yollandı. Burada Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınıp TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse Güzel'in yargılanmasının önü açılacak. Yargılama sonunda ise Güzel hakkında hüküm kesinleşirse bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunacak ve Güzel'in milletvekilliği düşürülecek. 

Son dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılıyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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