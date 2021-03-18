SON DAKİKA! HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianamenin detayları ortaya çıktı!

Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildi.

İddianamede, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedildi.

İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin etmekte HDP'nin aktif rol oynadığı belirtildi.

İddianamede, HDP'nin ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.

İddianamede siyasi yasak istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

İddianameden satır başları şu şekilde:

"Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır.

Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir.

HDP kongreleri örgütün propagandasının yapıldığı, teröristlere saygı duruşunda bulunulduğu 'PKK kongreleri' şeklinde cereyan etmiştir.

HDP, terör örgütü PKK/KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur."

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