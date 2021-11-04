Son dakika | İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar: F- 16, F-35 ve S-400, sınır ötesi operasyon, Rusya- Ukrayna gerilimi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İbrahim Kalın, S-400 hava savunma sistemleri, sınır ötesi operasyon, F-16, F-35 savaş uçakları konusunda sürdürülen görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan - ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme konusunda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"('S-400'ler İncirlik'te' iddiası) Bunların aslı astarı yok. Teyakkuzda olmakta fayda var. Vatandaşlar da gazeteciler de resmi açıklamalara itibar etsinler. Bu haberin aslı astarı yok."

ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞMESİ

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la yapıcı bir görüşmesi oldu. Türk - Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde olması için verilen talimatları yerine getireceğiz. Bölgesel konulardan, Libya olsun Doğu Akdeniz olsun Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede dış politika izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konularla ilgili verimli bir görüşme oldu, bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek. Bizim yaptığımız bir ödeme var. F35 konusu çözülemiyorsa vakit kaybetme lüksümüz yok, bunu F16'lar yoluyla telafi yoluna gidebiliriz.

Teknik heyetler gidip gelmeye başladılar. Birinci tercihimiz F35 programı içerisinde bulunmaktır. Yönetimin bu konudaki olumlu tavrı not edildi, bu konuda mesafe almayı arzu ediyoruz.

"İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Son yıllarda artık biz kendi SİHA'larımızı yapar hale geldik. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İş birliği imkanının olduğu ortamlarda da işbirliğine devam edeceğiz.

Umarım Kongre'de bir karşı duruş olmaz. Şu anda dünya siyasetini doğrudan etkileyen jeopolitik konuları sıralayacak olsak hepsinde Türkiye var. Umarım Kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini hak ettiği şekilde görürler.

"TSK HER AN TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

Biz zaten Suriye'de sahadayız. Geçenlerde tezkere yenilendi. Terör örgütlerine karşı tedbirleri almak zorundayız. Türkiye - Suriye sınır hattını düşünürseniz güvence altına almak önceliğimizdir. Bunun için de TSK her an teyakkuz halindedir. Türkiye'nin güvenliği açısından tam bir kararlılık içinde olduğumuzu, tehditlerden gözümüzü sakınmayacağımızı da herkesin bilmesi gerekir.

"NE RUSYA İLE NE UKRAYNA İLE GERİLİM İÇİNDE OLMAYI ARZU ETMEYİZ"

Dışişleri Bakanımız, Rus mevkidaşı ile de görüştü. Bölgede Ukrayna ile Rusya arasında gerilim yaşanmasını arzu etmiyoruz. Rus tarafı ile de Ukrayna tarafı ile de temas halindeyiz. kurulabilecek yeni diyalog kanallarının kurulup müzakere içinde çözülmesini her seferinde tekrar ediyoruz. Umarım tansiyon düşer. Üzerimize düşen sorumluluk olduğunda katkı vermek isteriz. Ne Rusya ile ne Ukrayna ile gerilim içinde olmayı arzu etmeyiz.