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SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu: Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu, "Thodex'in kurucu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu." dedi.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu: Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu

İçişleri Bakanı Soylu, Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı

Detaylar geliyor...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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