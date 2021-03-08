SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu'dan Kadınlar Günü mesajı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadına yönelik şiddet konusuna değinerek bunun tamamen önüne geçmek için manevi değerlerden güç alırken bir tandan da kolluk prensiplerin uygulandığını ifade etti. Bakan Soylu mesajında, "Hayatı birlikte paylaştığımız, dünyaya iyilik ve güzellik katan, alınterleri ve kalpleriyle geleceğimizi bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa eden, hayatın her anında omuz omuza verdiğimiz tüm kadınlarımızın, annelerimizin, kızlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, saygılar sunuyorum" dedi.

"MÜCADELENİN BAŞARI GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Yazılı bir açıklama yaparak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için verilen mücadelenin başarı getireceğine inandığını vurgulayarak "Kadına yönelik şiddeti tamamen önleyebilmek için bir yandan kendi manevi değerlerimizden, özümüzden güç alıyor, bir yandan da modern kolluk prensiplerini uyguluyor ve daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Modern ve maddeci küresel anlayış insanları şiddete ve daha pek çok kötülüğe gelişigüzel yönlendirmesine rağmen, verdiğimiz mücadelenin başarı getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ BU YOLU SEÇMEDİK, SEÇMEYECEĞİZ"

Antik Roma'da evlilik yapan kadının tğm hak ehliyetini ve mal varlığını kaybettiğine dikkat çeken Bakan Soylu, ilk Türk devletlerinde ise bunun tam tersi durumun söz konusu olduğunu, İslamiyet ile birlikte cennetin, annelerin ayakları altına serildiğini ve Türk kadınlarınca 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk aracılığıyla alınan Seçme ve Seçilme Hakkı için Fransız ve İtalyan kadınlarının 11, İsviçreli kadınların ise 36 yıl beklemek durumunda kaldığını hatırlatarak, "Çatışma ve açlığın pençesindeki bölgelerde en büyük mağdurların kadınlar olması bir yana, dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki şiddet mağduru kadınların oranı, bu muhasebenin garip bir ironisi olarak karşımızda durmaktadır. Bu tablodan umutsuzluk çıkarmak, işin kolay yoludur.

Ancak biz bu yolu seçmedik, seçmeyeceğiz. Kolluk birimleri olarak kadınlarımıza yönelik şiddeti önlemek için var gücümüzle çalışıyor, geçmişten getirdiğimiz deneyimlerimizi modern yöntemlerle analiz edip yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.

ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN YAPILANLAR

2012 yılında yürürlüğe giren '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a değinen Bakan Soylu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantıları'nın da perdiyodik olarak gerçeklşmesi için bir genelge çıkarıldığını, şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması amacıyla “Elektronik Kelepçe” uygulamasının hayata geçirildiğini ve önceden sadece İl Emniyet Müdürlükleri’nde bulunan Aile içi ve Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele birimlerinin ilçe düzeyinde yaygınlaştırıldığını ifade etti.

"ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIMIZA ARTIK DAHA YAKINIZ"

"Artık şiddet mağduru kadınlarımıza daha yakınız." diyen Bakan Soylu, "Tedbir kararı verme yetkisini, mahkemelerin yanı sıra Mülki İdare amirlerimize de yayarak, kapsayıcılığımızı arttırdık. Olaylara hızlı müdahale edebilmek ve ihbarları kolaylaştırabilmek için hayata geçirdiğimiz “Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)” uygulamamızın indirilme sayısı, hedef rakamımız olan 1 Milyonu aşarak 1 Milyon 520 bin 300 oldu. İhbar sayımız ise 90 bin 949 olmuştur. “KADES’E DOKUN, HAYATA DOKUN” mottosuyla hareket ediyor ve bu uygulamadan çok olumlu sonuçlar alıyoruz." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.