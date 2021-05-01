Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Türkiye'nin yüzde 95'i evine kapanmıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı Güvenlik Toplantısında tam kapanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğunu kaydeden Bakan Soylu," Israr edenlere gerekli işlemler gerçekleştirildi. Televizyonlara, gazetelere ufak bir sitemimiz var. Türkiye’nin yüzde 95’i evine kapanmıştır. Doğal olarak bizim sürdürülebilir kılmak zorunda olduğumuz, bir takım sektörler, ana unsurlar var. Üretim-tedarik zinciri devam edecek dedik. Vergi-SGK ile ilgili özel bir gündü. Doğal olarak hayat devam ediyor. Tarım ürünleri bir taraftan bir tarafa taşınıyor. Türkiye’yi tam kapatırken Türkiye’nin ana işleyen mekanizmasını kapatmış değiliz." dedi.

"KİMİ HAYRA KİŞİ ŞERRE ÇALIŞIYOR"

Bakan Soylu," Herkesin buna yardımcı olması gerekirken, sanki buna tahrike yönelik, o da nereden… Bizim yöntemimiz, denetleme yapıyoruz. Denetleme sürecinde birikmeyi, yollar bu kadar kalabalık derseniz… Kolluk kuvvetleri denetlemesi yapıyor. Mesele herkes sokakta gibi… 81 vilayetin meydanları gösterildi. Sokaklarda az insanlar var. Ana yollarda, şehirlerarası yollarında, giriş çıkışlarda elbette ki araçları durduruyoruz. Tabi maalesef teşvik eden kadar tahrik eden de var. Buna gücenmiyor muyuz? Güceniyoruz ama herkes de işini yapıyor. Kimi hayra kişi şerre çalışıyor." şeklinde konuştu.

Bir gün önce öğleden sonra saat 15.00 gibi açtık. Bir anda başvurular oldu. Tüm tanımlamaları yaptık.

691 BİN 890 KİŞİ E- İZİN ALDI

Vatandaşların sokağa çıkmak için aldıkları e- başvuru izinleri hakkında bilgi veren Bakan Soylu," Şu ana kadar e-başvuru ile izin izni alan 691 bin 890 kişi. Buradan belgeyi aldıktan sonra, kolluk kuvvetlerimizin cep telefonlarına, tabletlerine düşüyor bunlar. Denetimler de çok rahat şekilde yapılıyor. Bunu da başardık. Seyahat izin belgeleriyle ile de işi 178 bin kişi seyahat izin belgesi aldı. " diye konuştu.

VAKA SAYISI 30 BİNLERE DÜŞTÜ

Vatandaşların büyük fedakarlıklar yaptığını dile getiren Bakan Soylu," Hakka girmememiz lazım, kendi otokontrolümüzü sağlamalıyız. Muhalefet yapmak isteyen yapıyor, yapmaya da devam etsin. 60 bin civarındaydı vaka sayısı, 30 binlere düştü." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI

Dün bir arkadaşının koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Bakan Soylu," Benle yaşıttı, çocukluğumuzdan beri birlikteyiz. Bu işin telafi edilebilecek bir tarafı olsa hepimiz telafi edelim. En yakınlarımızı kaybettik, memleketimizin en birikimli insanlarını kaybettik. Camilerde saf düzenimiz değişti. Hala bunun muzurluğunu yapanlar var, yapmayın Allah rıza için ya, hep beraber bu işten çıkalım." ifadelerini kullandı.

"EMEK BİZİM İÇİN KUTSALDIR"

Bakan Soylu şunları kaydetti:

"Bir takım suni tartışmaların içine Türkiye'yi getirmenin bir anlamı yok. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz, bu mücadeleden başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Bugün ayrıca 1 Mayıs. Bir dönem Çalışma Bakanlığı yapan bir arkadaşınız olarak da emek bizim için kutsaldır. Biz öyle bir inancın mensuplarıyız ki alın terinin kurumasına izin vermeden emeğin karşılığının ödenmesini tembih eden bir inancın mensubuyuz. Bugün 1 Mayıs Bayramı'nı salgın münasebetiyle kutlayamayan, bu sevinci yaşayamayan gerek emekçilerimize gerek sendikalarımıza her birine ayrı ayrı bu anlamlı günün kutlu olmasını diliyorum. Nice 1 Mayıslarda huzur içinde çalışanlarımız tarafından kutlanmasını temenni ediyorum."