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  3. Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist üyesi daha etkisiz hale getirildi!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist üyesi daha etkisiz hale getirildi!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'nın bildirdiği üzere gerçekleştirilen operasyonda 3 bölücü terör örgütü üyesi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist üyesi daha etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi.. Eren-13 operasyonu kapsamında yapılan operasyonlarda teröristler yakalanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 3 terör örgütü üyesinin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada:

"Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez İlçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

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