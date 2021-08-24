Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist üyesi daha etkisiz hale getirildi!
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'nın bildirdiği üzere gerçekleştirilen operasyonda 3 bölücü terör örgütü üyesi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi.. Eren-13 operasyonu kapsamında yapılan operasyonlarda teröristler yakalanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 3 terör örgütü üyesinin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada:
"Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez İlçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Eren-13 Operasyonlarında;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 24, 2021
Şırnak Gabar Dağı Güleşli Bölgesi'nde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda 3️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.