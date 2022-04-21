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  3. Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı metropollerde bombalı eylem yapmaya hazırlanan 2 PKK'lı teröristin düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandığını açıkladı.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Suriye’de bulunan üst düzey PKK/ PYD/YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla, Türkiye'de sansasyonel bombalı eylemler yapmak için bir grup teröriste özel eğitim verildiği ifade edildi.

ÖZEL TAKİPE ALINIP YAKALANDILAR

Örgüt mensuplarının yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulacağı bilgisinin elde edilmesi üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığı çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada," Teröristlerin bulunmasına yönelik oluşturulan özel ekibin yaptığı titiz çalışma neticesinde, eylem hazırlığındaki 2 PKK/PYD/YPG’li terörist tespit edilerek, takibe alındı. " denildi. 

Açıklamada Suriye ve Şanlıurfa’da Jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda  biri Resulayn’da, diğeri ise Ceylanpınar’da bulunan teröristlerin çok miktarda patlayıcı ile birlikte yakalandığı kaydedildi. 

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

PATLAYICI MADDELER VE ELEKTRONİK MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyona ilişkin bilgilerin verildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyonda uzaktan komuta edilerek patlatılan (3) kg (C-4) patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyaller ele geçirildi.

Sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu örgüt mensuplarına patlayıcıların taşınması konusunda yardım yataklık eden 7 şüpheli şahıs da gözaltında alındı. 

Teröristlere eylem talimatının Suriye / Haseke’de bulunan üst düzey bir örgüt mensubu tarafından verildiği öğrenildi."

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

ÖZEL OLARAK EĞİTİM ALMIŞLAR

Yakalanan teröristlere  Suriye’de özel olarak, keskin nişancı eğitimi, mayın döşeme eğitimi, istihbarat toplama eğitimi ve sabotaj eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, teröristlere örgüt üst  yönetimince metropol iller başta olmak üzere eylem yapmak için talimat verildiğinin belirlendiği belirtildi. 

Açıklamada son olarak şunlar kaydedildi:

Jandarma tarafından yakalanan iki terörist ve işbirlikçilerinin, Suriye’de harekât bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine ve masum sivil halka yönelik gerçekleştirilen birçok bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi."

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Tayfun Altuntaş
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