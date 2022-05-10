Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Müzik saati yasağında yeni düzenleme!

Son dakika! Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan kademeli normalleşmenin üçüncü aşamasında, eğlence mekanlarına getirilen saat 00.00'dan sonraki müzik yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı yeni düzenlenmeyi kamuoyuna sundu. Buna göre, pandemi sğrecinde saat 00.00'a kadar olan müzik kısıtlaması 01.00'a uzatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

Koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte birçok yasak kaldırılırken açılan eğlence mekanlarına da saat 01.00'dan sonra müzik yasağı getirilmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı" ifadeleri yer aldı.