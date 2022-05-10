Fazıl Say'ın en acı günü! Sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber ile yürekleri dağladı!TV8 canlı yayın Survivor All Star 101. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 11. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Baba 12. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle YoutubeSon dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Müzik saati yasağında yeni düzenleme!Ziraat Türkiye: Trabzonspor- Kayserispor maçı canlı izle | Trabzonspor- Kayserispor maçı A Spor canlı yayın izle linkiCanlı | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokoyev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon sahibi bir lider"Ekrem İmamoğlu'nun masasından birer birer dostları eksiliyor! Nevşin Mengü kronolojik sıraya dizdi, tüm hataları bir bir İmamoğlu'nun yüzüne çarptı!Selçuk Bayraktar'a "Reklamdan ibaret" diyen Merdan Yanardağ'a, Melih Gökçek'ten olay yanıt! "Selçuk'un sağı solu belli olmaz, sandalyeye oturamazsın Merdan"Ebru Şancı'dan İrem Derici- Cem Belevi aşkına şoke eden sözler! "Damacanaya yükselenler gibi"
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Müzik saati yasağında yeni düzenleme!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Müzik saati yasağında yeni düzenleme!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı" denildi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Müzik saati yasağında yeni düzenleme!

Son dakika! Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan kademeli normalleşmenin üçüncü aşamasında, eğlence mekanlarına getirilen saat 00.00'dan sonraki müzik yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı yeni düzenlenmeyi kamuoyuna sundu. Buna göre, pandemi sğrecinde saat 00.00'a kadar olan müzik kısıtlaması 01.00'a uzatıldı.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Müzik saati yasağında yeni düzenleme!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

Koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte birçok yasak kaldırılırken açılan eğlence mekanlarına da saat 01.00'dan sonra müzik yasağı getirilmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı" ifadeleri yer aldı. 

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Müzik saati yasağında yeni düzenleme!Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Müzik saati yasağında yeni düzenleme!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT