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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından alkol yasağı açıklaması!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada alkol satışı yasağının kalkması ile ilgili bilgi verildi. Söz konusu açıklamada resmi kurumlar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesi belirtildi.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından alkol yasağı açıklaması!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada alkol satışı yasağının kalkması ile ilgili bilgi verildi. Söz konusu açıklamada resmi kurumlar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesi belirtildi.

Açıklama şu şekildedir:

888.png

 

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