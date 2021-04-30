SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından alkol yasağı açıklaması! Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada alkol satışı yasağının kalkması ile ilgili bilgi verildi. Söz konusu açıklamada resmi kurumlar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesi belirtildi.

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Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada alkol satışı yasağının kalkması ile ilgili bilgi verildi. Söz konusu açıklamada resmi kurumlar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesi belirtildi. Açıklama şu şekildedir: ⚠️

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur ⬇️ pic.twitter.com/FmtubcGOEh — TC İçişleri Bakanlığı Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@TC_icisleri) April 30, 2021 AYRINTILAR GELECEK...