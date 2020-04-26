SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün ilan edilen sokağa çıkma yasağının bu gece saat 24:00'de sona ereceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağladığı belirtilerek, 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

BU GECE SONA ERİYOR

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 22 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'da sona erecek.

Buna karşılık 31 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam edecek.

Dört günü kapsayan süreç içerisinde; 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi 'evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağladı.

Azda olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandı.

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35 BİN KİŞİYE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildi.

Ayrıca tüm ülke genelinde gerektiğinde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığında umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmakta.

Bugün saat 20.00 itibarı ile 51 ilimizdeki, 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta.

Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 222.921' dir. Öte yandan 44 ilde, 177 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm bu tedbirler sonuç vermeye başlamıştır, ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Tehlike henüz geçmiş değil.

Salgın ile mücadelede vatandaşlarımızdan ricamız;

"KALABALIK ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU DEVAM ETMEKTEDİR"

Pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde,

Fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan işyerlerinde,

Havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda,

Sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir.

Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda bu konudaki denetimlerimiz önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir.

Tüm dünyanın pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtiği bu süreçte Ülke olarak en büyük gücümüz taşıdığımız güçlü dayanışma duygumuzdur.

Vatandaşlarımıza tüm bu süreçte, göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakârlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Birlikte başaracağız.