SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" genelgesi!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderildi. Söz konusu genelgede, muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunun yapabileceği bilgisi yer aldı. Aynı zamanda cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesinin zorunlu olmayacağı ve bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edileceği bildirildi.

17 GÜNLÜK TAM KAPANMA GENELGESİ | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (29 NİSAN) TAM KAPANMA GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 29 Nisan Perşembe gününden itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi'ye kadar kesintisiz olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

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17 günlük tam kapanma genelgesi | İçişleri Bakanlığı (29 Nisan) tam kapanma genelgesi

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(AA)