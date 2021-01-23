Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Biden'ın yemin töreni sonrası skandal! 200 Ulusal Muhafız koronaya yakalandıNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 23 Ocak Cumartesi 2021Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başladıİsmail Çokçalış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray'a transfer olacak mı?Kısıtlamaları hiçe sayan Belediye başkanının doğum günü kutlaması olay oldu!Tarım Bakanı Pakdemirli net konuştu! Gıda fiyatları düşer mi?Bayburt, Sibirya soğuklarıyla buz tuttu! Hava sıcaklığı sıfırın altında -22'yi gördüGalatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirdi
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başladı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, şehit Eren Bülbül'ün adıyla düzenlenen operasyonlara bir yenisini ekledi. Buna göre 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı" operasyonunun başlatıldığı duyuruldu.

Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başladı

Son dakika haberleri... Terör örgütünün tamamen bitirilmesi için mücadele sınır içi ve sınır dışında tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, şehit Eren Bülbül'ün adıyla düzenlenen operasyonlara bir yenisini ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" devam ediyor.

1040 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor.

Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başladı

NE OLMUŞTU?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ağrı Tendürek'te "Eren-1 Tendürek Operasyonu" ve ve Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Eren-2 Lice Operasyonu" başlatılmıştı.

Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başladıSon dakika... İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başladıSon dakika... İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başladı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT