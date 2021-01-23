Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başladı

Son dakika haberleri... Terör örgütünün tamamen bitirilmesi için mücadele sınır içi ve sınır dışında tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, şehit Eren Bülbül'ün adıyla düzenlenen operasyonlara bir yenisini ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" devam ediyor.

1040 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ağrı Tendürek'te "Eren-1 Tendürek Operasyonu" ve ve Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Eren-2 Lice Operasyonu" başlatılmıştı.