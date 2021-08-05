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  3. SON DAKİKA | İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali açıklaması!

SON DAKİKA | İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali açıklaması!

SON DAKİKA! İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali ile ilgili açıklamada bulundu.

SON DAKİKA | İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali açıklaması!

SON DAKİKA!  Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali ile ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinde kamuoyunu bilgilendirici bir metin yayınladı.

"Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır. " diyen Altun'un açıklaması:

SON DAKİKA | İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali açıklaması!

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