Son dakika | İletişim Başkanlığı açıkladı: 5 ilde 12 orman yangını devam ediyor
Son dakika... İletişim Başkanlığı, meydana gelen 208 orman yangının 196'sının kontrol altına alındığını 5 ilde 12 yangının ise devam ettiğini duyurdu.
28 Temmuz günü ilk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları birçok ilimizde de çıkmıştı. Şimdiye kadar ülkemizde çıkan 208 orman yangının 196'sı saat 09.45 itibariyle kontrol altına alındı.
Öte yandan 5 ilimizde de 12 yangın devam ediyor. Ekipler ve vatandaşlar zorlu şartlara rağmen mücadelesini sürdürüyor.
İletişim Başkanlığından yangınlara ilişkin yapılan bilgilendirmede," 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Siyah küçük kare(Saat 09.45 itibarıyla)