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  3. SON DAKİKA! İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da son durum ne?

SON DAKİKA! İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da son durum ne?

Son dakika haberi... İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

SON DAKİKA! İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı verilerine yer verdi. Bu kapsamda, illere göre haftalık KOVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun. 

{TITLE_STRIP}Bakan Koca kötü haberi verdi: Delta plus 3 şehirde görüldü! Aralarında İstanbul da var!

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun."

 

 

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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