SON DAKİKA! İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı verilerine yer verdi. Bu kapsamda, illere göre haftalık KOVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun.

Bakan Koca kötü haberi verdi: Delta plus 3 şehirde görüldü! Aralarında İstanbul da var!

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun."

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun. pic.twitter.com/Zq768qVpYb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021