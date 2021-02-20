Irak’ta Beled Askeri Üssü’ne roket saldırısı düzenlendi!
Irak’ta bulunan NATO askerlerinin yer aldığı Beled Askeri Üssü’ne roket saldırısı gerçekleştirildi.
Irak basınında yer alan haberlere göre, Salahaddin’de NATO güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne 3 füze İle saldırı düzenlendi.
Irak’ın Salahaddin vilayetinde NATO askerlerinin yer aldığı Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmesi sonucu yabancı 3 sözleşmeli personel yaralandığı belirlendi.
Konuya ilişkin olarak Irak Hükümeti'nden henüz açıklama yapılmadı.