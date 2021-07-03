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SON DAKİKA | Irak'ta elektrik santrallerine saldırı! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA | Irak'ta elektrik santrallerine saldırı düzenlendiği açıklandı. Saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SON DAKİKA | Irak'ta elektrik santrallerine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi...  Irak hükümeti, elektrik santrallerine yapılan saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ülkenin farklı yerlerinde elektrik santrallerine yönelik saldırılar düzenlendiği ve bu saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, elektrik santrallerine yönelik saldırıların kimler tarafından düzenlendiği ve ne tür saldırılar olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

SON DAKİKA | Irakta elektrik santrallerine saldırı! Ölü ve yaralılar var

ÜLKEDE UZUN SÜRELİ KESİNTİLER YAŞANIYORDU

Irak'ta günlerdir artan hava sıcaklıklarıyla birlikte uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülkenin birçok yerinde elektrik kesintileri, ücretli olan mahalle jeneratörleriyle giderilmeye çalışılsa da bu jeneratörler sürekli elektrik hizmeti sunamıyor.

SON DAKİKA | Irakta elektrik santrallerine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Irak yerel basınında, daha önce Musul, Salahaddin, Diyala ve Kerkük vilayetlerinde elektrik santrallerine saldırılar düzenlendiği yönünde haberler çıkmıştı. Bazı saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

SON DAKİKA | Irakta elektrik santrallerine saldırı! Ölü ve yaralılar var

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