İran'da 6.3 ve 6'lık depremler meydana geldi!

İran'ın güneyinde dakikalar içinde 6 ve 6.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yerel saatle 15.37'de gerçekleşen ilk depremin merkez üssü, liman kenti Bender Abbas'a 59 kilometre uzaklıkta.

Bir dakika sonra kaydedilen ikinci depremin büyüklüğü ise, 6.3.

Depremler, Basra Körfezi'nin karşısındaki Birleşik Arap Emirlikleri'ni de salladı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, depremler Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Umman'ın körfez kıyılarında da hissedildi.

Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Türkiye'nin doğusunda son buluyor.

Türkiye'de Bingöl'e kadar sokulan büyük fay hattı, son yıllarda fazlasıyla aktif. Kasım 2017'de Kirmanşah'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti. 2018'de ise yine Kirmanşah'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki sarsıntı beş ülkede hissedilmişti.