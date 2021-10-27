Son dakika | İspanya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda saat 21.00 sıralarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada depremin 13.0km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

PANİĞE KAPILDILAR

Atlas Okyanusu'nda yer alan ve Fas'ın batısında bulunan adalarda yaşayan halk kısa süreli paniğe kapıldı.

KANARYA ADALARI NEREDE?

Kanarya Adaları, Fas'ın batısında İspanya'ya bağlı, Atlas Okyanusu'nda yer alan takımadalar. Kanarya Adaları yerel idare bakımından 2 Ağustos 1982'de yürürlüğe giren bir kanunla Kanarya Adaları Özerk Topluluğu" olarak kabul edilmişlerdir. Kanarya Adaları Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera ve El Hierro olmak üzere başlıca 7 ada ile birkaç küçük adacıktan oluşur.

Afrika kıtasının 100 km batısında yer alırlar. Kanarya Adaları yönetim bakımından İspanya'ya bağlı olmakla beraber coğrafi bakımda Kanarya Adaları'nın Afrika kıtasının bir parçası olduğu kabul edilmektedir.

Kanarya Adaları Özerk Topluluğu'nun başkentliğini adalardaki iki önemli kent ortaklaşa olarak paylaşmaktadırlar: Santa Cruz de Tenerife'da "Parlamento de Canarias (Kanarya Adaları Parlamentosu)" ve Las Palmas de Gran Canaria'da "Delegación del Gobierno" (Ana hükûmet ve idare daire merkezleri) bulunur. Bu yerel yönetimin alt-kati olarak Kanarya Adaları iki ile bölünmüştür: batıda bulunan Santa Cruz de Tenerife kenti merkezli Santa Cruz de Tenerife ili ve doğuda bulunan Las Palmas de Gran Canaria kenti merkezli Las Palmas ili

KANARYA ADALRI'NIN TARİHİ

Kanarya Adaları eski çağ'da Hesperides ve Roma döneminde Fortunatae adlarıyla anılmışlardır.

Adalar 1402'de Jean de Bethencourt tarafından fethedildi. Portekizliler ile İspanyollar arasındaki çekişmelere konu olan adalar 1479'da kesin olarak Alcacova Antlaşması'yla İspanyollara geçti.

Buna karşı ayaklanan adanın yerli halkı Guancheler İspanyollarca katledildi.

1902'de Afrika uluslarının desteğinde İspanyollara karşı başlayan ayaklanma da kanlı bir biçimde bastırıldı. 1978'de bağımsızlıkçı hareketler yeniden boy gösterdi.

COĞRAFYA

Yüzey biçimleri oldukça dağlık, sarp yalıyarlarla (falez) çevrili bu volkanik adaların en yüksek noktası 3.718 m ile Tenerife Adası'nda Teide Tepesi'dir. Kanarya Adaları'nın iklimi elverişli ve düzenlidir. Okyanusta yer alması sebebiyle sıcaklık farkları azdır.

Kanarya adalarında yazları kurak yarı tropikal (astropikal) iklim egemendir. Bitki örtüsü katlara ayrılır; kıyıda kurakçıl bitkiler(agave ve sütleğenler)yüksek kesimlerde ise çorak bozkıra dönüşen makiler hakimdir.

Kanarya Adaları'nı oluşturan adalar, merkez yerleşkeleri, yüzölçümleri ve (2010 tahminleri itibarıyla nüfusları şu tablodan izlenebilir: