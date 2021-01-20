Şans Topu çekiliş sonuçları 20 Ocak 2021 | Milli Piyango İdaresiÇılgın sayısal loto sonuçları 20 Ocak 2021 Çarşamba |Sonuç sorgulama ekranı KYK memur alımı sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? KYK personel alımı sözlü sınav nasıl?Vergi rekortmenleri açıklandı: 2019'un vergi rekortmeni isminin açıklanmasını istemedi!Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar varGSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı başvuru sonuç sorgula!Son dakika... BM duyurdu: Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: En az 43 ölü20 Ocak Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?KYK personel alımı başvuru sonuç ekranı: KYK memur alımı 2021 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?Herkesin başına bela olan 20lik diş ağrılarından nasıl kurtuluruz? Diş Hekimi Kazak anlattı!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan bir binada henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Çevre binalarda hasar oluşurken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Madrid Belediye Başkanı Almeida, olayda en az 2 kişinin öldüğünü çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Son dakika haberi... İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan bir binada henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi.

Yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sıralarında Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde bir apartmanda patlamada oldu.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, patlamanın etkisiyle binanın üst katlarında büyük hasar oluştu.

ÇOK SAYIDA YARALI OLDUĞU İFADE EDİLDİ

Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.

Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.

Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama

YAŞLI BAKIM EVİ VE KİLİSE OLDUĞU BELİRTİLDİ

Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.

Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama

MADRİD BELEDİYE BAŞKANI ALMEDİA'DAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

El Pais'te yer alan habere göre, Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez Almeida, olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlamaSon dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT