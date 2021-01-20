Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan bir binada henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi.

Yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sıralarında Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde bir apartmanda patlamada oldu.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, patlamanın etkisiyle binanın üst katlarında büyük hasar oluştu.

ÇOK SAYIDA YARALI OLDUĞU İFADE EDİLDİ

Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.

Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.

YAŞLI BAKIM EVİ VE KİLİSE OLDUĞU BELİRTİLDİ

Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.

MADRİD BELEDİYE BAŞKANI ALMEDİA'DAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

El Pais'te yer alan habere göre, Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez Almeida, olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.