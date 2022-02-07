Son dakika! Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu görevden alındı!

Son dakika! Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, koronavirüs olduğu sebebiyle geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun yerine Ankara Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Isparta'da, geçtiğimiz hafta etkisini gösteren yoğun kar yağışı kentte olumsuzluklara yol açtı. Perşembe gününü sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız olarak 9 saat süren kar yağışı Isparta'da hayatı felç etti. İlçe ve köy yollarının nedeniyle birçok yol kapanırken elektrik kesintileri yaşandı. Özellikle Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu yerlere bağlı olarak köy, mahalle ve beldelerde yaşayanlar elektrik mağduriyeti yaşadı. Bununla birlikte, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun görevden alınması bekleniyordu ancak, koronavirüs sebebiyle geçici olarak görevden alındı.