Isparta'da Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı sonra ilde hayat durdu. Kar yağışının ardından Isparta Valiliğinin açıklamasına göre enerji nakil hatlarında yıkılma ve kopmalar yaşandı. Akabinde ise neredeyse kentin yüzde 90'nında elektrik kesintilerinin yaşanmasını ardından hayat durma noktasına geldi. Kar yağışının beraberindeki soğuk havayla birlikte ise ısınma sorunu yaşandı. Ayrıca, aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantısı sorunları da yaşananınca kesintinin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Son dakika Isparta'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek 5 Şubat 2022? Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek, ne zaman gelir? sorularının yanıtları haberimizde...

SON DAKİKA ISPARTA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 5 ŞUBAT 2022?

Son dakika haberine göre Isparta'da elektrik dağıtımını sağlayan Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinden yaşanan kesintiye ilişkin yapılan açıklamada enerji nakil hatlarının ağır hasar aldığı ifade edildi. Açıklamada 299 bin abonenin yüzde 95'inin enerjisini sağlandığı belirtilen açıklamada "Kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin abonemize enerji verilemezken bu sayı 16 bin aboneye kadar indirilmiştir." denildi.

Ayrıca il merkezindeki 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personeli ve 75 araç ile müdahale edildiğini bilgisi verilen açıklamada," Ayrıca, 3.056 kVA toplam gücünde 20 jeneratör de kritik noktalarda konumlandırılmış durumdadır. Ancak kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olması, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığından, müdahalelerde bazı zorluklara sebep olmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Isparta'da elektrik kesintisinin 5 Şubat 2022 Cumartesi günü sona ereceği tahmin ediliyor. Resmi açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

ISPARTA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, NE ZAMAN GELİR?

Isparta Valiliğinin 5 Şubat 2022 Cumartesi günü yayımlanan açıklamasında ise elektrik ihtiyacının gün içinde karşılanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enerji nakil hatlarında meydana gelen yıkılmalar ve hat kopmalarından dolayı il genelinde bazı köy ve mahallelere henüz yeterli ve düzenli elektrik enerjisi verilememektedir.

İl ve ilçelerimizin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntıları halen yaşanmaktadır.

Elektrik enerjinin en kısa zamanda verilebilmesi için, TEDAŞ, TEİAŞ ve Akdeniz İletişim AŞ. olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedirler.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alanda ve farklı akslarda oluşması, çalışma yapılacak hatların yüksek kesimlerde bulunması, 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ve ulaşılmasındaki zorluklar nedeniyle arızaların giderilmesinde ve şehrimizin tamamına elektrik verilebilmesinde gecikmelere sebep olmaktadır. Bazı bölgeler ise geçici olarak jeneratörlerle desteklenmektedir.

Aralıksız devam eden bu çalışmalar sonucu günün ilerleyen saatlerinde şehrimizin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."