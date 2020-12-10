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  3. Son dakika |İşsizlik verileri açıklandı! Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 oldu

Son dakika |İşsizlik verileri açıklandı! Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 oldu

Son dakika haberi... Türkiye'de işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oran ise bir puanlık düşüşle yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Eylül ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 yaş ve üstü kişilerdeki işsiz sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı  da 1,1 puanlık azalarak  yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 733 BİN KİŞİ AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2,0 puanlık azalış ile yüzde 44,1 oldu.

Son dakika |İşsizlik verileri açıklandı! Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 oldu

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

 

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 50,5 OLDU

İşgücü 2020 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile yüzde 50,5 olarak gerçekleşti.

Son dakika |İşsizlik verileri açıklandı! Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 oldu

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI 3,8 PUAN AZALDI

Eylül 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,8 puan azalarak yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak yüzde 20,3 oldu.

Son dakika |İşsizlik verileri açıklandı! Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 oldu

15-64 YAŞ ARASINDAKİ İŞSİZLİK YÜZDE 1,2 PUAN AZALDI

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 12,9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,8 puanlık azalışla yüzde 49,0, işgücüne katılma oranı ise 2,9 puanlık azalışla yüzde 56,2 oldu.

Son dakika |İşsizlik verileri açıklandı! Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 oldu

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 24,3 

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık azalışla yüzde 24,3, istihdam oranı ise 2,4 puan azalarak yüzde 31,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puanlık azalışla yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Son dakika |İşsizlik verileri açıklandı! Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 oldu

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 125 bin kişi azalarak 3 milyon 944 bin kişi olarak gerçekleşti.

Son dakika |İşsizlik verileri açıklandı! Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan artarak yüzde 43,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 226 bin kişi artarak 27 milyon 200 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 49,6 oldu. İşgücüne katılan sayısı 101 bin kişi artarak 31 milyon 144 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 37 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 57 bin kişi, inşaat sektöründe 15 bin kişi, hizmet sektöründe 191 bin kişi arttı.

Son dakika |İşsizlik verileri açıklandı! Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 olduSon dakika |İşsizlik verileri açıklandı! Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 oldu

Tayfun Altuntaş
Editör


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