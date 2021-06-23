Son dakika | İstanbul, Bayrampaşa'da iş yerinde patlama!
Son dakika haberi... Bayrampaşa'da iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 4 kişi yaralandı.
Son dakika haberi... İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan cila atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre cila atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralanan 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.