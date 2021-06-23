Yücel Koç kimdir? | Yücel Koç tutuklansın paylaşımlarının sebebi ne?Sahte polis kabusu yaşattı! Kadın terapisti darp edip, cinsel saldırıda bulunduSon dakika | İstanbul, Bayrampaşa'da iş yerinde patlama!Survivor yarı finale kim gidecek? 23 Haziran 2021 ÇarşambaNisa sevgili mi yaptı? Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi kim, kiminle aşk yaşıyor?Şans Topu çekiliş sonuçları 23 Haziran 2021 ÇarşambaEURO 2020: İsveç- Polonya maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiMüridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Uşşaki tarikatının sözde şeyhi Eyyüp Fatih Şağban'a 10 yıl 5 ay hapis cezası!EURO 2020: Slovakya - İspanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiAtıfa isminin anlamı nedir, Atıfa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | İstanbul, Bayrampaşa'da iş yerinde patlama!

Son dakika | İstanbul, Bayrampaşa'da iş yerinde patlama!

Son dakika haberi... Bayrampaşa'da iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 4 kişi yaralandı.

Son dakika | İstanbul, Bayrampaşa'da iş yerinde patlama!

Son dakika haberi... İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan cila atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre cila atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralanan 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT