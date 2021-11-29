Son Dakika | İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
Etkisini gösteren lodos nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul'u etkisi altına alan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Açtığı hasarlarla birlikte can da alan lodos 2 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.
Son olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.
İstanbul Boğazı, ağır hava şartları nedeniyle saat: 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.— KEGM (@kiyiemniyet) November 29, 2021