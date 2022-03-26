Son dakika | İstanbul Boğazı'nda bir tehlike daha! 2. mayın ihbarı yapıldı!

Son dakika! Gün içinde Sarıyer açıklarında tespit edilen ve etkisiz hale getirilen mayının ardından ikinci bir mayın ihbarı daha geldi.

İlk mayının bulunduğu yere çok yakın bir noktada bulunduğu ve ticari bir gemi tarafından ihbar yapıldığı öğrenildi.

SAS komandolarının olay yerine gittiği ve Riva'daki Elmasburnu'na götürüp imha edilmesi bekleniyor.