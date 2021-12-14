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  3. Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta feci yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta feci yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'taki bir binanın bodrum katında elektrik sobasından dolayı çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta feci yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre saat 02.00 sıralarında Üçevler Mahallesi 887. Sokak’taki bulunan binan bodrum katında yaşayan Suriye uyruklu ailenin evinde yangın çıktı. Elektrik sobasından kaynaklı olarak çıkan yangını fark edenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine  polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta feci yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti

BİR KADIN VE BİR ÇOCUK KURTARILDI

Yangın sırasında bir kadın ve bir çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta feci yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti

4 ÇOCUKTAN ACI HABER

Ekiplerce 4 çocuğun ise yangında hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Söndürme çalışmalarının ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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