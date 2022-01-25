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  3. Son dakika | İstanbul Havalimanı'nda uçuşların başlayacağı saat belli oldu! THY Basın Müşaviri Yahya Üstün açıkladı

Son dakika | İstanbul Havalimanı'nda uçuşların başlayacağı saat belli oldu! THY Basın Müşaviri Yahya Üstün açıkladı

Son dakika... Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanının saat 13.00'den sonra uçuş faaliyetlerine başlayacağını açıklamıştı. Yeni bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün," Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur." dedi.

Son dakika | İstanbul Havalimanı'nda uçuşların başlayacağı saat belli oldu! THY Basın Müşaviri Yahya Üstün açıkladı

 Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, saat 13.00'a kadar uçakların iniş ve kalkışlarına kapalı olan İstanbul Havalimanının son durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunmuştu. Bilal Ekşi pistlerin ve operasyon alanlarının kardan temizlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek uçuşların saat 13.00'de başlayacağını açıklayarak, sosyal medya paylaşımında,  "İstanbul Havalimanında pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek   için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı. 

 

 

YENİ AÇIKLAMA:UÇUŞLAR 00.00'A KADAR DURDURULDU

 Havalimanında bekleyen binlerce kişi uçuşların başlayacağı zamanı beklerken THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı. 

 

 

BİLAL EKŞİ: 5 BİN 420 YOLCU OTELLERDE MİSAFİR EDİLMEKTEDİR

Bilal Ekşi,"  İstanbul Havalimanının aşırı kar yağışı sebebi ile operasyona kapalı  olmasından dolayı yurt içine 33 uçağımız yönlendirilmiştir. 5420 yolcumuz otellerde misafir edilmektedir." dedi. 
 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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