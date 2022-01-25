Son dakika | İstanbul Havalimanı'nda uçuşların başlayacağı saat belli oldu! THY Basın Müşaviri Yahya Üstün açıkladı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, saat 13.00'a kadar uçakların iniş ve kalkışlarına kapalı olan İstanbul Havalimanının son durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunmuştu. Bilal Ekşi pistlerin ve operasyon alanlarının kardan temizlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek uçuşların saat 13.00'de başlayacağını açıklayarak, sosyal medya paylaşımında, "İstanbul Havalimanında pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 25, 2022

YENİ AÇIKLAMA:UÇUŞLAR 00.00'A KADAR DURDURULDU

Havalimanında bekleyen binlerce kişi uçuşların başlayacağı zamanı beklerken THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 25, 2022

BİLAL EKŞİ: 5 BİN 420 YOLCU OTELLERDE MİSAFİR EDİLMEKTEDİR

Bilal Ekşi," İstanbul Havalimanının aşırı kar yağışı sebebi ile operasyona kapalı olmasından dolayı yurt içine 33 uçağımız yönlendirilmiştir. 5420 yolcumuz otellerde misafir edilmektedir." dedi.

