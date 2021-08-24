Son dakika | İstanbul İkitelli'de işyeri çöktü! Olay yerine sağlık ve itfaiye sevk edildi Son dakika... İstanbul Başakşehir'deki Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir işyerinde çökme meydana geldi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken İstanbul Valiliğinden olay hakkında yapılan açıklamada ilk bilgilere can kaybı ve yaralı olmadığı bilgisi verildi.

Edinilen bilgilere göre saat 15.00 sıralarında Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısı çöktü. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre olayda ilk bilgilere göre yaralı ve can kaybı bulunmuyor. İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 15.15’te alınan bir ihbarda; Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır." Tayfun Altuntaş Editör ikitelliişyeri