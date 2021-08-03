SON DAKİKA| İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu!
Son dakika...İstanbul merkezli 4 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirdikleri FETÖ/PDY Operasyonu kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda kişiler gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.
Operasyon ile ilgili detaylar ilerleyen saatlerde paylaşılacak.