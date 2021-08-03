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SON DAKİKA| İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu!

Son dakika...İstanbul merkezli 4 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA| İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu!

Son dakikaİstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirdikleri FETÖ/PDY Operasyonu kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda kişiler gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.

Operasyon ile ilgili detaylar ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

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