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  3. Son dakika | İstanbul Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü! Yüksek Hızlı Tren başka bir trenle kafa kafaya geldi

Son dakika | İstanbul Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü! Yüksek Hızlı Tren başka bir trenle kafa kafaya geldi

Son dakika... İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı tren, başka bir trenle kafa kafaya çarpışmanın eşiğinden döndü. Trenler son anda dururken olayda can kaybı yaşanmaması en büyük teselli oldu.

Son dakika | İstanbul Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü! Yüksek Hızlı Tren başka bir trenle kafa kafaya geldi

Son dakika... Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayınca Tuzla istasyonunda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e tampon temasında bulundu. İki trenin kafa kafaya geldiği görülürken trenlerin durması ile büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. 

Öte yandan seferlerde aksama yaşandığı ifade edildi. İncelemelerin ardından seferlerin kısa süre sonra yeniden başlayacağı ifade edildi. 

Son dakika | İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren başka bir trenle kafa kafaya çarpışmanın eşiğinden döndü!Son dakika | İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren başka bir trenle kafa kafaya çarpışmanın eşiğinden döndü!Son dakika | İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren başka bir trenle kafa kafaya çarpışmanın eşiğinden döndü!

Tayfun Altuntaş
Editör
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