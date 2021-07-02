SON DAKİKA| İçişleri Bakanlığı İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı kampanyasına izin verdi

SON DAKİKA haberi... Kurban Bayramına sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardım toplama kampanyasına izin verildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfının Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliğince tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir" denildi.