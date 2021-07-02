Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi 2021? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı?SON DAKİKA| İçişleri Bakanlığı İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı kampanyasına izin verdiNiran Ünsal'ın eşi İbrahim Gugu kimdir? Nereli, kaç yaşında?Niran Ünsal kimdir? Kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Gerçek adı ne? Evli mi?Galatasaray'a sağ bekte yeni isim! Larsen için harekete geçildiSon dakika | Bakan Ersoy'dan müzik yasağı açıklaması: Esnetmeler devam edecekHasret sona eriyor! Fahriye Evcen bomba bir diziyle ekranlara dönüyor!Koç Holding’den hisse geri alım programı, ilk kez açıkladı!Koyunlar teker teker ölmeye başladı, çoban neye uğradığını şaşırdı: 164 koyun telef olduMüge Anlı'da eşini öldürdüğünü itiraf etmişti! Alime Toprak'ın mahkemede anlattıkları kan dondurdu: 15 yaşında tecavüz etti, yaşımı büyütüp evlendi!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA| İçişleri Bakanlığı İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı kampanyasına izin verdi

SON DAKİKA| İçişleri Bakanlığı İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı kampanyasına izin verdi

SON DAKİKA| İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardım toplama kampanyasına izin verildiği duyuruldu.

SON DAKİKA| İçişleri Bakanlığı İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı kampanyasına izin verdi

SON DAKİKA haberi... Kurban Bayramına sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardım toplama kampanyasına izin verildiği duyuruldu. 

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfının Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliğince tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir" denildi.

SON DAKİKA| İçişleri Bakanlığı İstanbul Vakfının Kurban Bayramı kampanyasına izin verdi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT