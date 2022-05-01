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Son dakika | İstanbul Valiliğinden açıklama! 164 kişi gözaltına alındı!

Son dakika! İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 164 kişinin gözaltına alındığı söylendi.

Son dakika | İstanbul Valiliğinden açıklama! 164 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Valiliği, BeyoğluBeşiktaş ve Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen toplam 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir" denildi. Ancak izinsiz grupların Taksim'e çıkmak istediği belirtilen açıklamada, "Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 kişi yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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