SON DAKİKA! İstanbul Zeytinbunu'nda bina çöktü!

Son dakika... İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Sümer mahallesinde, gece kolonlardan ses geldiği gerekçesiyle önlem almak için boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri gönderildi. Enkaz altında kalan kişinin olup olmadığı ekipler tarafından araştırılıyor. Park halindeki araçların çöküntünün altında kaldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

"GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTIR"

İstanbul Valiliğinden çöken binaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 10.30’da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir.

Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır.

Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır"

AYRINTILAR GELECEK...