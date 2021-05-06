Samsunluları kapanma durduramadı: Hıdırellez için gün doğumunda sahile gittilerŞanlıurfa'da bir araçta çeşitli dönemlere ait tarihi eser ele geçirildiSON DAKİKA! Van'da korkutan deprem: 3,8 ile sallandı!Şarkıcı Alişan'dan romantik paylaşım: Hayatımın en doğru kararını verdiğim gün!Kalben'in takipçisinin mesajına verdiği ilginç yanıt olay olduPTT şubelerinde yardım yoğunluğu! Mesafe kuralı hiçe sayıldı, tartışmalar çıktı6 Mayıs 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'deASUS duyurdu! Zenfone 8 suya dayanıklı olacak6 Mayıs 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'daZeytinburnu belediyesi hangi partinin? Zeytinburnu Belediye Başkanı kim?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! İstanbul Zeytinbunu'nda bina çöktü!

SON DAKİKA! İstanbul Zeytinbunu'nda bina çöktü!

Son dakika... İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde daha önceden boşaltıldığı öğrenilen bina çöktü.

SON DAKİKA! İstanbul Zeytinbunu'nda bina çöktü!

Son dakika... İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Sümer mahallesinde, gece kolonlardan ses geldiği gerekçesiyle önlem almak için boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri gönderildi. Enkaz altında kalan kişinin olup olmadığı ekipler tarafından araştırılıyor. Park halindeki araçların çöküntünün altında kaldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

"GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTIR"

İstanbul Valiliğinden çöken binaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 10.30’da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir.

Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. 

Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır.

Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır"

SON DAKİKA İstanbul Zeytinbunu nda bina çöktüSON DAKİKA İstanbul Zeytinbunu nda bina çöktü

AYRINTILAR GELECEK...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT