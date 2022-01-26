Son Dakika | İstanbul'da metro seferleri bugün de uzatıldı!
Son Dakika | İstanbul'da metro seferleri bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
İstanbul'da metro seferlerinin uzatıldığı açıklaması Metro İstanbul Twitter hesabından yapıldı.
Paylaşımda, "Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.
Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." dendi.
Metro İstanbul Twitter hesabının yaptığı paylaşım;
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 26, 2022
Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla ?
?M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir.