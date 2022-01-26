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Son Dakika | İstanbul'da metro seferleri bugün de uzatıldı!

Son Dakika | İstanbul'da metro seferleri bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı!

Son Dakika | İstanbul'da metro seferleri bugün de uzatıldı!

İstanbul'da metro seferlerinin uzatıldığı açıklaması Metro İstanbul Twitter hesabından yapıldı.

Paylaşımda, "Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.

Son Dakika | İstanbul'da metro seferleri bugün de uzatıldı!

Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." dendi.

Metro İstanbul Twitter hesabının yaptığı paylaşım;

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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