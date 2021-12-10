Büyük skandal! Camiyi öyle bir şey için kullanmışlar ki...Millî Enerjide Güçlü Türkiye! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yeni petrol keşfini duyurduVapur seferleri iptal mi? | İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık 2021 CumaSon dakika | İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava koşulu engeliKocaelispor 2 - 0 Erzurumspor | MAÇ SONUCUAltay 1 - 2 Hatayspor | MAÇ SONUCUAçık Tohumlular ne demek, TDK'ya göre Açık Tohumlular kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gençlerbirliği 1 - 0 Denizlispor | MAÇ SONUCUKılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki fındık gafı sosyal medyada gündem olduCHP'li belediye bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı! Zor durumda kalan mahalleli isyan etti
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava koşulu engeli

Son dakika | İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava koşulu engeli

Son dakika haberi... İstanbul Şehir Hatları AŞ. olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Son dakika | İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava koşulu engeli

Son dakika haberi...İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları AŞ.'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.

İstanbul Şehir Hatları AŞ.'nin açıklaması şu şekilde:

"Değerli yolcularımız

Hava muhalefeti nedeniyle aşağıda belirtilen seferlerimiz yapılamamaktadır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy - Beşiktaş

Karaköy - Kadıköy

Kabataş - Adalar

Bostancı - Adalar ring"

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT