Son dakika | İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava koşulu engeli

Son dakika haberi...İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları AŞ.'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.

İstanbul Şehir Hatları AŞ.'nin açıklaması şu şekilde:

"Değerli yolcularımız

Hava muhalefeti nedeniyle aşağıda belirtilen seferlerimiz yapılamamaktadır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy - Beşiktaş

Karaköy - Kadıköy

Kabataş - Adalar

Bostancı - Adalar ring"