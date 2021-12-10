Son dakika | İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava koşulu engeli
Son dakika haberi... İstanbul Şehir Hatları AŞ. olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Son dakika haberi...İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul Şehir Hatları AŞ.'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.
İstanbul Şehir Hatları AŞ.'nin açıklaması şu şekilde:
"Değerli yolcularımız
Hava muhalefeti nedeniyle aşağıda belirtilen seferlerimiz yapılamamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadıköy - Beşiktaş
Karaköy - Kadıköy
Kabataş - Adalar
Bostancı - Adalar ring"