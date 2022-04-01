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  3. Son dakika | İstanbul'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu: Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak gözaltına alındı

Son dakika | İstanbul'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu: Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak gözaltına alındı

Son dakika...Avcılar Belediyesinde ihaleye fesat karıştırılarak kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Son dakika | İstanbul'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu: Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak gözaltına alındı

Son dakika...Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarının gerçekleştirilerek kamunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Bu kapsamda aralarında  eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Bu kapsamda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Handan Toprak'ın da arasında bulunduğu 21 zanlıyı gözaltına aldı. 

Diğer, 6 zanlının Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda gözaltına alındığı ve cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi.

Kaynak: AA

Bölge Gündem Editör Ekibi
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