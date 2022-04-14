Son dakika! İstanbul'da öğrenciler, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak!

Son dakika! Geçtiğimiz günlerde İBB'nin aldığı kararla toplu ulaşıma yüzde 40 TL değerinde zam gelmişti. Karar vatandaş tarafından tepki görürken, öğrenciler tarafından protesto edilmişti. Son olarak, İBB Meclisi'nde yüzde 40'lık son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri evet oyu kullanırken, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri öğrenci zammının geri çekilmesine hayır dedi.

Buna göre; ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan öğrenciler muaf tutulacak.