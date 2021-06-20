Farah Zeynep Abdullah saçlarıyla ilgili çıkan haberleri tiye aldı: "Beni bu utançtan temizleyin"Ülke şokta! Meksika-ABD sınırında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı varKefaret 31. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Kefaret 31. bölüm canlı izleEURO 2020: İtalya– Galler maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiEURO 2020: Türkiye - İsviçre maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiSon dakika | İsviçre-Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Son şansımızBaş Belası 1. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası ilk bölüm canlı izleÇatlaklar oluştu! 4.2'lik deprem sonrası Pendik'te bulunan hasarlı iki bina boşaltıldıBaş Belası dizisi ne zaman başlayacak 2021? Konusu ne? Nerede çekiliyor? Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2021 Pazar
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Son dakika | İsviçre-Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Son şansımız

Son dakika | İsviçre-Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Son şansımız

Son dakika haberi... 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu 3. ve son hafta maçında A Milli Takım'ımız, İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Son dakika | İsviçre-Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Son şansımız

EURO 2020 A Grubu 3. ve son hafta maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'ımızda teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesi basın mensuplarına konuştu.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

"İsviçre ve Türkiye ikincilik adayı takımlardı. Şimdi son şansımız.

2 maçta gol atamadık, puan alamadık. Goller atmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kötü futbolun izlerini silmek adına iyi futbol sergilemek istiyoruz.

Umut'un sakatlığı var, yerine Mert'le başlayacağız. Diğerleri de bir tercih tabii. Oyun içinde yine değişiklikler olabilir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT