Son dakika | İsviçre-Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Son şansımız

EURO 2020 A Grubu 3. ve son hafta maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'ımızda teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesi basın mensuplarına konuştu.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

"İsviçre ve Türkiye ikincilik adayı takımlardı. Şimdi son şansımız.

2 maçta gol atamadık, puan alamadık. Goller atmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kötü futbolun izlerini silmek adına iyi futbol sergilemek istiyoruz.

Umut'un sakatlığı var, yerine Mert'le başlayacağız. Diğerleri de bir tercih tabii. Oyun içinde yine değişiklikler olabilir."