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  3. Son dakika! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı!

Son dakika! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı!

Son dakika! İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan görevden alındı. Türkkan'ın yerine geçecek isim yarın 14.00'de açıklanacak.

Son dakika! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı!

Son dakika! İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan görevden alındı. Türkkan'ın yerine geçecek ismin yarın saat 14.00'de açıklanacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti esnasında, şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş, İYİ Parti ve Genel Başkanı'nın HDP'ye yakın olmalarından dert yanmıştı. Olay sırasından İYİ Parti Grup Başkanı Lütfü Türkkan'ın ise şehit yakınına küfür etmesi gündem olmuştu. Türkkan, sosyal medya hesabından vatandaşı "provokatör" olarak suçlamış, hatasını ört bas etmeye çalışmıştı. Olaylar sonucu, dert yanan vatandaşın kardeşi İsa Gümren'in 1997 yılında şehit olduğu ortaya çıkmıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası Lütfü Türkkan'ın Parti içerisinde ne ceza alacağı merak edilirken, İYİ Parti'den beklenen haber geldi.

İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan görevden alındı. Türkkan'ın yerine geçecek ismin yarın saat 14.00'de açıklanacağı bildirildi.

Son dakika! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı!

İYİ PARTİ TAMAMEN VAZGEÇEMEDİ!

Şehit yakınına "Bacını...." şeklinde küfreden Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Türkkan İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek.

 

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