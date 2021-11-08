Son dakika | İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu! Yeni Grup Başkan Vekili Erhan Usta oldu

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programında Akşener'i HDP ile ittifak yapmakla eleştiren bir şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan görevinden istifa etmişti. Bu kapsamda yeni grup başkan vekilini belirlemek üzere İYİ Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplandı. Türkkan'ın yerine bu göreve, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

Samsun Milletvekili Erhan Usta

NE OLMUŞTU?

Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum." yazılı dilekçesini, İYİ Parti Grup Başkanlığına iletti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkkan'ın 6 Kasım tarihli istifa dilekçesinin işleme alındığını, boşalan grup başkanvekilliğine seçim için İYİ Parti TBMM Grubu'nun yarın saat 14.00'te toplantıya çağırıldığını bildirdi.

Dervişoğlu, açıklamasında, "Çeşitli platformlarda konuşulanların aksine herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp, Genel Başkanımız Meral Akşener'in talebi üzerine istifa etmişlerdir." ifadesini kullandı.

ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFÜR ETMİŞTİ

Meral Akşener'in Bingöl ziyareti esnasında şehit yakını olduğunu belirten Tahir Gümren, "Bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben içerde yattım. Ben şehit ailesiyim, benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı, günlerce hastanede yattı. Meral Akşener, HDP'yi seven, onu destekleyen bir kadındır. Bunlar HDP'nin ikizi, Türkiye düşmanlarının yoldaşı oldular!" dedi. Vatandaşı sakinleştirmek isteyen İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan, önce şehit yakınına sarıldı, derdini anlatmasına müsaade etti, sonrasında vatandaşı çenesinden tutarak "Senin bacını s....." dedi. Küfür karşısında tepkisiz kalmayan vatandaş "sen nasıl bana küfür edersin" diyerek isyan etti. O anlar kameralara yansıdı.