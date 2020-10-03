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Son dakika | İzmir Aliağa'da orman yangını

Son dakika haberi... İzmir'in Aliağa ilçesindeki ormanlık alan henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Aliağa ilçesindeki Çatlıdere Mahallesi bulunan ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören mahalleli, orman işletme ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

 

Son dakika | İzmir Aliağa'da orman yangınıSon dakika | İzmir Aliağa'da orman yangınıSon dakika | İzmir Aliağa'da orman yangını

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