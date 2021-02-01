Son dakika... AFAD verilerine göre Ege Denizi açıklarında İzmir'in Karaburun ilçesine 42.85 km uzaklıkta saat 08.03'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez saat 08,46'da 5,1 büyüklüğünde yerin 20.69 km altında bir deprem daha meydana geldi.

4'ÜN ÜZERİNDE ART ARTA DEPREMLER

AFAD verilerine göre saat 08.47'de bu kez 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Öte yandan aynı yerde bu kez 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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