Bursa Şırnak'a kitap yardımında bulundu“Garantili kupon” vaadiyle 7 milyon 300 bin liralık vurgun yapmışlarTalas’ta sinek ve haşeratlar için erkenden önlem alındıSon dakika| Yerli aşıda yeni gelişme: Faz 2 bugün tamamlanıyor! Faz 3 için tarih belli olduBurhaniye atık pil toplama kampanyası tamamlandıDuygulandıran anma töreni! 17 yıl önce vefat eden Sakıp Sabancı mezarı başında anıldıYola çıkacaklar dikkat: Mecidiyeköy - Mahmutbey seferleri durdu! İşte alternatif ulaşım araçlarıTokat'ta polis haftası dolayısıyla çekilen klip ilgi görüyorHürriyet yazarı Hande Fırat: Avrupa Birliği'ndeki koltuk savaşı, Türkiye'ye fatura edilmek istendi!Adanaspor'da, Boluspor galibiyeti sonrasında ligde kalma umudu doğdu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! İzmir Foça'da askeri eğitim uçağı düştü!

SON DAKİKA! İzmir Foça'da askeri eğitim uçağı düştü!

Son dakika... İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de görev yapmakta olan KT-1 tipi uçağının, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, hemen başlatılan arama-kurtarma çalışması ile iki pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışmasıyla 2 pilotumuz sağ kurtarıldı." diye kaydedildi.

(AA)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT