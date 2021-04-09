SON DAKİKA! İzmir Foça'da askeri eğitim uçağı düştü!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de görev yapmakta olan KT-1 tipi uçağının, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, hemen başlatılan arama-kurtarma çalışması ile iki pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışmasıyla 2 pilotumuz sağ kurtarıldı." diye kaydedildi.

(AA)