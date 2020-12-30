Zümrüdüanka final mi yapacak? Zümrüdüanka bitiyor mu? Final bölümü ne zaman?Kira ve hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zamana kadar yapılacak?30  Aralık Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Sadettin Ökten kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eserleri nelerdir?18 bin kişinin çıplak fotoğraflarını çeken çılgın fotoğrafçı Spencer Tunick'in eserleri görenleri şok ediyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir''Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanacak!Yılmaz Vural, koronavirüs geçirdiği süreci anlattıSON DAKİKA! Aylin Sözer'in katil zanlısı tutuklandı!2019-2020 sezonunda dereceye girenlere Başkan Şadi Yazıcı ödüllerini takdim etti!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika... İzmir'in Urla ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... İzmir'in Urla ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD verilene göre Ege Denizi, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... İzmir'in Urla ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre Ege Denizi, İzmir'in Urla ilçesine 38.34 kilometre uzakta yerin 5.18 kilometre altında saat 16.40'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,4 büyüklüğünde yerin 14.5 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 16.40'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.


 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT