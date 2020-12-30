Son dakika... İzmir'in Urla ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD verilene göre Ege Denizi, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre Ege Denizi, İzmir'in Urla ilçesine 38.34 kilometre uzakta yerin 5.18 kilometre altında saat 16.40'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,4 büyüklüğünde yerin 14.5 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 16.40'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2020
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 38.34 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 30.12.2020, 16:40:12 TSİ
Enlem : 37.7836 N
Boylam : 26.4258 E
Derinlik : 5.18 km
Detay : https://t.co/o90XLoQhJF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi