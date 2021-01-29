Son dakika... Jandarma'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı belirlenen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Son dakika... FETÖ'ye karşı sürdürülen soruşturması kapsamında önemli bir operasyon için düğmeye basıldı. Buna göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.
Detaylar gelecek...