Son dakika! Kadıköy metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı! Son dakika! Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bir kadına elinde bıçağı ile tehdit ve küfürler savuran saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı.

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Son dakika! Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bir kadına elinde bıçağı ile tehdit ve küfürler savuran saldırgan Emrah Yılmaz sevk edildiği adliye ardından tutuklandı. NE OLMUŞTU? Geçtiğimiz akşam İstanbul Kadıköy- Tavşantepe metrosunda Emrah Yılmaz isimli saldırgan, genç bir kadına elinde bıçağıyla ani tepkiler vermiş, ardından ağza alınmayacak küfür ve tehditlerle olay yerinden uzaklaşmıştı. Yaşanan korku dolu anlar kameraya kaydedilip sosyal medyada yaygın hale getirilince, polis ekipleri harekete geçmiş, saldıran Yılmaz'ı Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki evinden gece yarısı saatlerinde almıştı. İfadesinde pişkin bir şekilde işlediği suçu örtbas edip, kadınlardan şikayetçi olan saldırgan Yılmaz, adliyeye sevk edilmesinin ardından, tutuklandı.