Son dakika... Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Son dakika... 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Eski Başkan Kadir Topbaş koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

16 Kasım'da koronavirüs salgını nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınan daha sonra durumu kötüleşince entübe edilen Topbaş, son olarak diyalize bağlanmıştı.

Kadir Topbaş'ın cenazesi, 14 Şubat Pazar günü öğle namazı Fatih Camii'nden kaldırılacak.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

8 Ocak 1945 yılında, Artvin, Altıparmak - Yusufeli'nde doğan Kadir Topbaş 76 yaşındaydı. Mimar, iş adamı ve siyasetçi kimlikleriyle meslek hayatına devam eden Topbaş, 2004'ten 2017 yılına dek İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yapmıştır.

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Kadir Topbaş kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? | Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatı