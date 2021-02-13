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Son dakika... Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Son dakika... Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika... Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Son dakika... 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Eski  Başkan Kadir Topbaş koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

16 Kasım'da koronavirüs salgını nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınan daha sonra durumu kötüleşince entübe edilen Topbaş, son olarak diyalize bağlanmıştı.

Kadir Topbaş'ın cenazesi, 14 Şubat Pazar günü öğle namazı Fatih Camii'nden kaldırılacak.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

8 Ocak 1945 yılında, Artvin, Altıparmak - Yusufeli'nde doğan Kadir Topbaş 76 yaşındaydı. Mimar, iş adamı ve siyasetçi kimlikleriyle meslek hayatına devam eden Topbaş, 2004'ten 2017 yılına dek İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yapmıştır. 

Kadir Topbaş hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Kadir Topbaş kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? | Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatıKadir Topbaş kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? | Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatı

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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